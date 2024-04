Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Am vergangenen Freitag wurde eine 76-jährige Mendenerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Fröndenberger Straße bestohlen. Wie ihre Geldbörse tatsächlich aus der Handtasche verschwunden ist, konnte sie der Polizei nicht sagen. Mit der Geldbörse ist auch die Bankkarte abhandengekommen. Mit der Karte wurde eine Abbuchung veranlasst. Die Seniorin meldete den Diebstahl am Montag bei der Polizei. Die rät weiterhin zur Vorsicht beim Einkaufen. Wertsachen, wie Geldbörsen, sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen. Der Einkaufswagen ist ein schlechter Aufbewahrungsort und macht den Taschendieben den Zugriff zu leicht. Im Fall eines Diebstahls sollten sich Betroffene umgehend bei der Polizei melden, um Anzeige zu erstatten. (cris)

