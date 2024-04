Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach dem Aussteigen verprügelt/ Wegen eines Fotos verfolgt und geschlagen/ Nach Diebstahl einer Geldbörse vorläufig festgenommen

Schalksmühle (ots)

Ein 29-jähriger Schalksmühler wurde Montag an Wansbergplatz von einem Unbekannten geschlagen. Wie er der Polizei später schilderte, fuhr er kurz nach 5.30 Uhr mit seinem Wagen auf den Parkplatz des dortigen Discounters und stieg aus. Als er seine Jacke vom Rücksitz, hörte er von hinten eine männliche Stimme. Ein Unbekannter beleidigte ihn und schlug seinen Kopf gegen sein Fahrzeug, so dass er zu Boden ging. Am Boden liegend wurde auf ihn eingetreten. Ein Zeuge fand den Geschädigten am Boden liegend. Der verletzte 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach einem Vorfall auf der Straße Golsberg wegen Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Porsche-Fahrer. Ein 50-jähriger Schalksmühler meldete sich am Montagabend bei der Polizei in Lüdenscheid und schilderte die Begegnung mit dem anderen Autofahrer. Demnach wartete er gegen 18.40 Uhr er an der Ecke Heedfelder Landstraße/Im Grund mit anderen Fahrzeugführern vor der roten Ampel, als ein grauer Porsche links über die Sperrfläche an allen vorbeizog und sich kurz vor der Ampel wieder nach rechts einordnete. An der nächsten Kreuzung stand der Porsche vor ihm, worauf der 50-Jährige ein Foto von dem Wagen machte. Das bekam der Porsche-Fahrer mit, stieg aus und baute sich in angeblich aggressiver Haltung vor dem Wagen auf. Aus Angst zog der 50-Jährige an ihm und dem Porsche vorbei und fuhr in Richtung Heedfeld davon. Der Porsche-Fahrer habe ihn verfolgt bis zum Wendekreis an der Golsberger Straße, setze sich vor ihn und zwang ihn zum Bremsen. Der 50-Jährige bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der Porsche-Fahrer zog ihn aus dem Fahrzeug. Schließlich flüchtete der 50-Jährige und fuhr schnurstracks zur Polizei nach Lüdenscheid. Ein 29-jähriger Schalksmühler wurde Montag an Wansbergplatz von einem Unbekannten geschlagen. Wie er der Polizei später schilderte, fuhr er kurz nach 5.30 Uhr mit seinem Wagen auf den Parkplatz des dortigen Discounters und stieg aus. Als er seine Jacke vom Rücksitz, hörte er von hinten eine männliche Stimme. Ein Unbekannter beleidigte ihn und schlug seinen Kopf gegen sein Fahrzeug, so dass er zu Boden ging. Am Boden liegend wurde auf ihn eingetreten. Ein Zeuge fand den Geschädigten am Boden liegend. Der verletzte 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach einem Vorfall auf der Straße Golsberg wegen Nötigung im Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Porsche-Fahrer. Ein 50-jähriger Schalksmühler meldete sich am Montagabend bei der Polizei in Lüdenscheid und schilderte die Begegnung mit dem anderen Autofahrer. Demnach wartete er gegen 18.40 Uhr er an der Ecke Heedfelder Landstraße/Im Grund mit anderen Fahrzeugführern vor der roten Ampel, als ein grauer Porsche links über die Sperrfläche an allen vorbeizog und sich kurz vor der Ampel wieder nach rechts einordnete. An der nächsten Kreuzung stand der Porsche vor ihm, worauf der 50-Jährige ein Foto von dem Wagen machte. Das bekam der Porsche-Fahrer mit, stieg aus und baute sich in angeblich aggressiver Haltung vor dem Wagen auf. Aus Angst zog der 50-Jährige an ihm und dem Porsche vorbei und fuhr in Richtung Heedfeld davon. Der Porsche-Fahrer habe ihn verfolgt bis zum Wendekreis an der Golsberger Straße, setze sich vor ihn und zwang ihn zum Bremsen. Der 50-Jährige bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der Porsche-Fahrer zog ihn aus dem Fahrzeug. Dabei zerriss sein T-Shirt. Schließlich flüchtete der 50-Jährige und fuhr schnurstracks zur Polizei nach Lüdenscheid.

Die Polizei hat am Montagmorgen in Schalksmühle einen mutmaßlichen Taschendieb vorläufig festgenommen. Eine 79-jährige Schalksmühlerin stand in der Kassenschlange eines Discounters an der Hülscheider Straße. Hinter ihr warteten zwei Männer. Als einer der Männer ungefragt die Flaschen der Seniorin vom Einkaufswagen auf das Kassenband hob, muss der andere in die Tasche der Frau gegriffen haben, die auf dem Kindersitz des Einkaufswagens stand. Die beiden Männer hatten es jedenfalls ganz plötzlich ganz eilig, an der Frau vorbei das Geschäft zu verlassen. Einen Augenblick später stellte die Seniorin fest, dass die Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Zeugen reagierten sofort und suchten draußen nach den tatverdächtigen Männern. Sie entdeckten nur einen von ihnen und sahen, wie er erst zum Bäcker und dann wieder in den Discounter zurück ging. Dort stießen die Polizeibeamten hinzu. Der 40-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vorläufig festgenommen. Der zweite Tatverdächtige flüchtete. Als die 79-Jährige an dem Geldautomaten in der Nähe des Discounters ihren Kontostand prüfen wollte, entdeckte sie in einer Ecke ihre Geldbörse. Es fehlte nur das Bargeld. Der 40-Jährige wurde mit Hilfe eines Übersetzers vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und wieder entlassen. Er streitet eine Tatbeteiligung ab. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell