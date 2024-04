Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung und Verdacht des Einbruchsversuchs

Hemer (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Dürer Straße zu Streitigkeiten zwischen einer 31-jährigen Frau und einem 35-jährigen Mann. Im Verlauf des Streites ging die Frau den Mann körperlich an und warf ihm eine volle Bierdose an den Kopf. Weiterhin wurde der Mann durch die Frau noch bedroht. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein 18-jähriger Iserlohner hielt sich in der heutigen Nacht im Bereich eines Kiosks in der Straße In den Weiden auf und ergriff beim Erblicken des zufällig vorbeifahrenden Streifenwagens die Flucht. Bei seiner Flucht beschädigte er einen Gartenzaun. Er konnte gestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Mann versucht hat, in den Kiosk einzubrechen und durch die Polizei gestört wurde.

In einer Kinderarztpraxis an der Friedrich-Grohe-Straße wurde über das Wochenende eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete dabei Bargeld sowie einen Schlüsselbund.

In der Nacht zu Montag wurden An der Steinert eine Hausfassade sowie ein Schneeschieber durch unbekannte Täter beschädigt. (KaMa)

