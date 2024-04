Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme nach Brand

Messer im Kiosk

Autofahrer angegangen/ Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Ingewahrsamnahme nach Brand

Nachdem es am Montagabend um kurz vor 22 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem Altpapier Container in der Friedrichstraße kam, wurde im Nahbereich durch die Polizei eine verdächtige Person angetroffen. Die 21 Jahre alte Dame aus Lüdenscheid räumte ein, das Feuer verursacht zu haben. Auf Grund ihres Verhaltens vor Ort wurde sie durch die Polizei in das Polizeigewahrsam verbracht, wo sie am nächsten Morgen entlassen wurde. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Mit Messer im Kiosk

Am Montagabend um 22:30 Uhr eilte die Polizei zur Werdohler Straße, nachdem dort per Notruf von einer Auseinandersetzung in einem Kiosk berichtet wurde. Vor Ort trafen die Beamten vor dem Kiosk auf einen 24-jährigen Lüdenscheider, der berichtete, dass zwei unbekannte Männer ebenfalls zuvor in den Kiosk gegangen sind. Einer der Männer habe mit einem Messer Bewegungen in Richtung des Lüdenscheiders gemacht, er sei aber nicht getroffen worden, weil sein Vater dabei war und den Angreifer am Arm zurückhalten konnte. Die beiden Personen haben sich dann zu Fuß entfernt. Die Polizei Lüdenscheid bittet unter 02351 90990 um Hinweise.

Autoinsasse angegangen

Gegen 23 Uhr suchte am Montagabend die Polizei einen Parkplatz an der Heedfelder Straße in Lüdenscheid auf. Ein 19-Jähriger aus Halver wurde nahe des Kreishauses Opfer einer Körperverletzung. Als er in seinem Fahrzeug mit runtergelassenem Fenster saß, trat ein unbekannter Mann zwischen 20 und 30 Jahren an das Fahrzeug heran, und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Parkplatz ist zur Abendzeit häufig durch junge Erwachsene frequentiert. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurden in Lüdenscheid zwei geparkte Autos durch Unbekannt beschädigt. Diese standen Im Eichholz und an der Loher Straße geparkt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 02351 90990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell