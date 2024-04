POL-MK: Versuchter Garagenaufbruch

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Lüdenscheid: Der psychisch beeinträchtigte 48-jährige Mann lebt in einer Wohngruppe einer Pflegeeinrichtung. Er hielt sich bis zum 27. März bei der Familie in Köln auf. Dort stieg er an diesem Tag in den Zug, kam jedoch nicht in Lüdenscheid an. Betreuer und Polizei haben alle Orte, an denen er sich auch sonst gelegentlich aufhält, abgesucht. Da eine ...

mehr