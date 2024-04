POL-PDMT: Hachenburg - geklärte Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Nistertal (ots) - Am Freitag, 05.04.2024, 08: 50 Uhr, missachtete ein 29jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Westerburg an der Kreuzung zwischen Enspel und Nistertal die Vorfahrt eines 30jährigen Fahrers aus der Verbandsgemeinde Hachenburg. Bei dem Zusammenstoß entstanden Sachschäden an beiden Personenkraftwagen. Erst im Nachhinein meldeten beide Beteiligte, dass sie durch den Unfall doch leicht verletzt ...

