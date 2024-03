Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Montag, 0 Uhr bis Donnerstag, 16 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten die Eingangstür eines Schönheitssalons zu öffnen. Aus ungeklärter Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

