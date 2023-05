Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Einsätze am Nachmittag in Westercelle

Celle (ots)

Zu einem kleinen Flächenbrand rückte die Ortsfeuerwehr Westercelle am heutigen Nachmittag in die Straße "Am Fuhsekanal" aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Direkt im Anschluss fuhr die Wehr zu einer Notfalltüröffnung in den Postweg.

