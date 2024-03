Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Menschliche Überreste aus Kanal geborgen (Ergänzung)

Nordhorn (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Osnabrück

Am 17. Februar hatten Fußgänger im Ems-Vechte-Kanal an der Veldhauser Straße in Nordhorn gegen frühen Nachmittag menschliche Überreste gefunden. Das Opfer konnte als ein 53-jähriger Mann aus Nordhorn mit lettischer Staatsangehörigkeit identifiziert werden. Am 29.02.2024 konnte ein 54-jähriger Mann aus Nordhorn festgenommen werden. Durch weitere intensive Ermittlungen der durch die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim eingerichteten Mordkommission wurde gestern eine weitere Person festgenommen. Dabei handelt es sich um die 49-jährige Lebensgefährtin des bereits Festgenommenen. Auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde die Frau mit ukrainischer Staatsangehörigkeit heute dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Nordhorn vorgeführt, der gegen sie antragsgemäß Haftbefehl wegen Beihilfe zu dem Tötungsdelikt erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

