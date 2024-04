Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ergebnisbericht Sondereinsatz Verkehr in Halver

Halver (ots)

Sondereinsatz im Rahmen von Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen. Am Montag, den 08.04.2024, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, fand ein Sondereinsatz in dem Wachbereich der Polizei Halver statt. Durch die Beamten der Polizeiwache Halver wurden am Montag, verschiedene Kontrollstellen im Stadtgebiet Halver sowie in Lüdenscheid "Brügge", errichtet. Bei der Straße "Bächterhof" in Halver, handelt es sich um eine teils stark befahrene Straße, welche zu Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen führt. Vor Ort wurden 21 Verstöße, allein durch das Nichtanzeigen der Fahrtrichtung der fahrzeugführenden Personen, festgestellt. Des Weiteren verstießen mehrere Fahrzeugführer gegen deren Mitführpflichten. In der "Südstraße", im Stadtgebiet Halver, finden des Öfteren Kontrolleinsätze zur Geschwindigkeitsüberwachung statt. Auch am heutigen Tag kam es vor Ort zu Geschwindigkeitsverstößen. Diverse Verkehrsteilnehmer konnten dahingehend sensibilisiert werden, dass es sich bei der Südstraße, um einen durch das Verkehrszeichen 325.1 gekennzeichneten, verkehrsberuhigten Bereich handelt. Nach der Verlagerung der Beamten in das Stadtgebiet Lüdenscheid "Brügge", wurden auf der "Volmestraße" insgesamt 31 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In vier Fällen mussten aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, Ordnungswidrigkeitenanzei-gen gefertigt werden. Verstöße gegen die Gurtpflicht, sonstige weitere Verstöße und ein Rotlichtverstoß wurden im Rahmen weiterer Verkehrskontrollen geahndet. Durch die gezielten Verkehrskontrollen der Beamten wurden insgesamt 92 Verstöße festgestellt. Die Verkehrsteilnehmer wirkten größtenteils einsichtig und zeigten Verständnis für die durchgeführten Verkehrsüberwachungen der Polizei. Positiv vermerken lässt sich, dass trotz mehrerer gezielter Kontrollen auf den Konsum von Cannabis und Alkohol mehrerer Fahrzeugführer, kein Verstoß dahingehend festgestellt wurde. In Zukunft werden weitere Kontrolleinsätze folgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell