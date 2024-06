Polizei Paderborn

POL-PB: Dieb stiehlt Geld aus Kofferraum

Paderborn (ots)

(MH) Nach einem Diebstahl aus einem Fahrzeug am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn am Montagvormittag, 24. Juni, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Zwei Mitarbeiterinnen einer Hilfsorganisation hatten bei einer Bank einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag abgehoben und das Geld zum Weitertransport in einem Aluminiumkoffer deponiert. Den Koffer stellten sie in den Kofferraum ihres Autos, welches auf dem Kundenparkplatz hinter dem Bankgebäude stand. Als beide Mitarbeiterinnen in das Fahrzeug gestiegen waren, bemerkten sie einen Mann an dem Kofferraum. Er öffnete die Klappe, schnappte sich den Aluminiumkoffer und flüchtete damit über den Dr.-Rörig-Damm in den Märker Weg. Die sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei blieb erfolglos.

Der Mann wird als männlich und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll 30 bis 35 Jahre alt sein, eine sportliche Figur und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Seine Haarfarbe und sein Bart waren dunkel. Das restliches Gesicht bedeckte er mit einer blauen Corona-Maske. Zur Tatzeit trug der Dieb eine schwarze Cap, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Dazu hatte er eine beige Cordjacke an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

