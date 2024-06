Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit 12-jährigem Radfahrer - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW

Paderborn (ots)

Nach einem Unfall mit einem 12-jährigen Radfahrer im Kreuzungsbereich des Berliner Rings mit der Benhauser Straße in Paderborn sucht die Polizei Paderborn den Fahrer eines schwarzen BMWs und weitere Zeugen.

Der Junge war am Mittwochmorgen, 12. Juni, zwischen 07.20 und 07.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Als er den Kreuzungsbereich des Berliner Rings mit der Benhauser Straße in Richtung Detmolder Straße über die Radfahr- und Fußgängerampel überqueren wollte, touchierte ihn der schwarze BMW am Vorderreifen. Der 12-Jährige stürzte. Der Fahrer des Autos stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Als der 12-Jährige im mitteilte, dass es ihm gut gehe, stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon. Auch der Junge setzte seinen Weg zur Schule fort. Erst nach Schulschluss meldete er den Vorfall bei seiner Mutter, welche die Polizei informierte. Durch den Unfall hatte er sich leichte Verletzungen am Knie sowie am Rücken zugezogen. Auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Die Polizei Paderborn bittet den Fahrer des schwarzen BMWs, sich über die 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell