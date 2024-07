Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter zahlt mit gefälschten 100 Euro Schein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Rüttenscheid: Am 27. April dieses Jahres zahlte ein Unbekannter gegen 22:15 Uhr mit einem gefälschtem 100 Euroschein in einer Trinkhalle an der Rüttenscheider Straße. Der Betrug fiel dem Betreiber erst am darauffolgenden Tag auf. Die Polizei sucht den Unbekannten jetzt mit Bildern der Überwachungskamera.

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/140058

Sollten Sie Angaben zu dem Unbekannten machen können, melden Sie sich unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell