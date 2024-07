Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW-Fahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg:

Am 8. Juni dieses Jahres gegen 10:45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr an der Arendahls Wiese. Ein unbekannter PKW-Fahrer, der von der Backwinkelstraße in den Kreisel fuhr, nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der 56-Jährige zu Boden stürzte. Der PKW-Fahrer fuhr über das Fahrrad, hielt kurz mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage an, entfernte sich aber schließlich vom Unfallort. Der 56-jährige Essener wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PKW-Fahrer machen können. Laut Zeugen soll er ein älteres, dunkelrotes oder schwarzes VW Golf-Cabrio gefahren haben.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

