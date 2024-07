Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter zerstört Scheibe eines Linienbusses - Fotofahndung

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen: Am Abend des 12. April dieses Jahres (gegen 22:30 Uhr) zerschlug ein Unbekannter auf der Fahrt in Richtung Kettwig mit einem Gegenstand die Scheibe eines Busses der Linie 142. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.

Der Unbekannte befand sich in einer größeren Gruppe junger Menschen, die an der Haltestelle Rellinghausen Rathaus in den Bus stieg. Zunächst grölte der Unbekannte und schlug mit der Faust gegen die Scheibe. Kurze Zeit später schlug er ein weiteres Mal mit einem Gegenstand gegen die Scheibe, so dass diese zersprang. Anschließend verließ die Gruppe an der Haltestelle Girardet Haus den Bus.

Der Unbekannte wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Mit folgenden Bildern fahndet das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen:

https://polizei.nrw/fahndung/139813

Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell