POL-E: Essen: Polizei fahndet mit Phantombild nach Räuber

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 12. Oktober vergangenen Jahres wurde ein 34-Jähriger auf der Toilette am Essener HBF ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Der 34-Jährige betrat gegen 17:30 Uhr die Toiletten im HBF und wurde von einem Unbekannten in eine Kabine gezogen. Anschließend verschloss der Mann die Tür, dann soll er den ...

mehr