POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Kleidungsstücke - Fotofahndung

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am 04. Juni versuchte ein unbekannter Mann gegen 18:30 Uhr an einem Kiosk in Katernberg mehrere Getränke mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Als der Unbekannte von dem Kioskbesitzer auf die Fälschung angesprochen wurde, versuchte sich dieser zunächst herauszureden und flüchtete anschließend, bevor die Polizei eintraf. ...

