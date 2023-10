Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Drei Fahrzeuge ausgebrannt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden drei brennende Autos im Gladbecker Stadtgebiet gemeldet und durch die Feuerwehr gelöscht.

Gegen 02:30 Uhr stand am Bernskamp ein VW T4 in Vollbrand. In unmittelbarer Nähe brannte gegen 03:00 Uhr an der Enfieldstraße erst ein Opel Astra. Durch die Hitze wurde mutmaßlich das Fahrzeug daneben (Opel Adam) auch in Brand gesetzt. An beiden Brandorten wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zusammenhänge zwischen den Bränden werden geprüft.

Der gesamte Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell