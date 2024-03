POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Schwabmünchen - In der Zeit von Donnerstag (29.02.2024), 22.00 Uhr bis Freitag (01.03.2024), 09.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Franz-Kleinhans-Straße. Dort entwendeten sie mehrere Elektrogeräte. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die ...

mehr