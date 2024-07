Polizei Essen

POL-E: Essen: 34-Jähriger auf Bahnhofstoilette ausgeraubt - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 12. Oktober vergangenen Jahres wurde ein 34-Jähriger auf der Toilette am Essener HBF ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Der 34-Jährige betrat gegen 17:30 Uhr die Toiletten im HBF und wurde von einem Unbekannten in eine Kabine gezogen. Anschließend verschloss der Mann die Tür, dann soll er den 34-Jährigen nach Wertgegenständen durchsucht und ihn geschlagen haben. Nachdem der Unbekannte an die Geldkarte des 34-Jährigen gelangt war, floh er in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wurde am HBF von Videokameras aufgezeichnet. Mit den dabei entstandenen Aufnahmen sucht die Polizei nach ihm:

https://polizei.nrw/fahndung/139691

Das KK 13 ermittelt wegen Raubes und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell