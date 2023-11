Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmunder Nordstadt - Flammen schlugen aus dem Dach

Dortmund (ots)

Gegen sieben Uhr am Morgen des 16.11.23 wurden Feuerwehr und Rettungsdienst von der Einsatzleitstelle zu einem Feuer in der Schillerstraße alarmiert. Mehrere Anwohner riefen den Notruf an und beschrieben ein Feuer im Bereich des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Brandschützer schlugen die Flammen bereits aus einem Dachfenster. Dachpfannen des betroffenen Gebäudes fielen auf die Straße herunter und hatten bereits parkende Autos beschädigt. Sofort gingen zwei Atemschutztrupps mit Strahlrohr zur Brandbekämpfung ins Dachgeschoss vor, während vor dem Gebäude zwei Drehleitern in Stellung gebracht worden sind. Alle Anwohner des Hauses konnten bereits unverletzt das Gebäude verlassen. Während der Löschmaßnahmen wurden von weiteren Trupps der Feuerwehr die Nachbarhäuser kontrolliert und eine Ausbreitung des Schadens verhindert. Schnell war das Feuer unter Kontrolle und es konnte mit den Nachlöschmaßnahmen begonnen werden. Dafür mussten unter anderem auch Dachpfannen von der Drehleiter aus entfernt werden. Auch die darunter liegenden Wohnungen wurden auf Schäden kontrolliert. Ein Mitarbeiter des Energieversorgungsbetriebes schaltete zur Sicherheit das Haus stromlos. Gegen 10 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde von der Polizei übernommen. Diese klärt nun, was genau gebrannt hat und wie es zu dem Feuer gekommen ist. Ebenfalls muss geklärt werden, ob die Wohnungen neben und unter dem Brand noch bewohnbar sind. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 45 Einsatzkräften der Feuerwache 1 (Mitte), Feuerwache 2 (Eving), Feuerwache 5 (Marten), Feuerwache 9 (Mengede), sowie der Löschzüge 25 (Eving) und 29 (Deusen) der freiwilligen Feuerwehr, vor Ort tätig

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell