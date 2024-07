Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Kleidung - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 21. Oktober vergangenen Jahres gegen 19:45 Uhr betrat ein Unbekannter ein Bekleidungsgeschäft an der Limbecker Straße. Im Verkaufsbereich im ersten Obergeschoss nahm er Ware an sich und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/139817

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

