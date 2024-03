Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Rauchentwicklung auf einem Schiff

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Ostersonntag, wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 9:17Uhr, zu einen vermutlichen Schiffsbrand, in die Lloyd Werft gerufen. Auf einem Schiff der Bundesmarine war es zu einer leichten Rauchentwicklung unter Deck gekommen. Der Betriebs Sicherungsdienst und die Bundeswehr, wahres bereits mit 2 Trupps unter Atemschutz zu Ereignisort vorgedrungen, hatten erste Löschmaßnahmen eingeleitet und konnten ausführliche Rückmeldungen geben. Durch diese schnellen Maßnahmen, wurde die Arbeit der Feuerwehr Bremerhaven sehr erleichtert. Der betroffene Bereich des Schiffes wurde entraucht und im Anschluss auf Gasrückstände überprüft. Während der ersten Löschmaßnahmen, erlitt ein Mitarbeiter der Bundeswehr eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte ohne Beschwerden seinen Dienst fortsetzen. Fast zeitgleich wurde der 2.Löschzug zu einem ausgelösten Brandmelder in das Marie von Seggern Heim gerufen. Die Feuerwehr hat beide Einsätze mit 31 Einsatzkräften abgearbeitet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell