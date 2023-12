Polizeidirektion Bad Segeberg

Tangstedt - Zwei versuchte Wohnungseinbrüche - Täter werden an Tatausführungen gehindert - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (07.12.2023) ist es in der "Königsberger Straße" in Norderstedt zu einem versuchten Einbruch an einer Erdgeschosswohnung gekommen. Am folgenden Freitag (08.12.2023) ist es im "Brookring" in Tangstedt zu einem versuchten Einbruch an einem Einfamilienhaus gekommen. In beiden Fällen konnten die unbekannten Täter auf frischer Tat erwischt und vertrieben werden.

Die erste Tat in Norderstedt geschah am Donnerstag gegen 22:00 Uhr. Die anzeigende Wohnungsnehmerin befand sich in der Wohnung und nahm Lichter aus ihrem Wohnzimmer wahr. Nach einer Ansprache durch die Geschädigte flüchteten die unbekannten Täter über den Balkon aus dem Wohnzimmer und weiter in unbekannte Richtung. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Eindringlinge kein Stehlgut.

Da die Geschädigte die Tat am Folgetag bei der Polizei anzeigte, konnte keine Fahndung nach den flüchtigen Personen erfolgen.

Die zweite Tat in Tangstedt geschah am Freitag um 18:00 Uhr. Vermutlich zwei unbekannte Täter drangen gewaltsam über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein, während aufmerksame Nachbarn durch Geräusche auf das Geschehen aufmerksam wurden. Nach Zurufen der Nachbarn ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich über ein Nachbargrundstück aus dem Bereich.

Eine Personenbeschreibung konnte nicht genannt werden. Anhand der am Tatort hinterlassenen Schuheindruckspuren müsste es sich um zwei Täter gehandelt haben.

Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifenwagen führte nicht zum Ergreifen des Einbrecherduos.

Weitere Zeugenhinweise zu den beiden Taten sowie weitere Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

