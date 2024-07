Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 17.07.2024

8.59 Uhr: Nach versuchter räuberischer Erpressung in Blumengeschäft - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

In der ursprünglichen Meldung hat sich ein Fehler beim Alter des Zeugen eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Siehe auch Pressemeldung vom 11.07.2024/16:29 Uhr

Esslingen (ES):

Unter anderem wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 26 Jahre alten Mann.

Diesem wird zur Last gelegt, am Dienstag (16.07.2024), gegen 9.15 Uhr, ein Blumengeschäft in der Bachstraße betreten und dort unter Vorhalt einer Waffe von zwei Mitarbeiterinnen Bargeld gefordert zu haben. Einem 50-jährigen Zeugen, der die Situation von außerhalb des Ladens bemerkt hatte, gelang es, den Tatverdächtigen zu überwältigen und ihn gemeinsam mit weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Diese nahmen den 26-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Zudem stellten sie eine am Boden liegende Schreckschusspistole sicher, die der Beschuldigte zuvor mit sich geführt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Haftbefehl gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Deutschen, der zudem im Verdacht steht, bereits am 11.07.2024 denselben Blumenladen überfallen zu haben. Der 26-Jährige wurde in der Folge dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

Die Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5821400

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell