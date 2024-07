POL-RT: Mutmaßlicher Räuber in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Zeugen zu Vorfall an Schule gesucht Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an einer Grundschule in der Mönchstraße in Mittelstadt ereignet haben soll. Auf einem an den Schulhof angrenzenden Nebenplatz spielte zu diesem Zeitpunkt ein ...

mehr