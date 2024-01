POL-OL: +++ Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenkampstraße, die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat. Am 04. Januar wurde die Polizei gegen 05:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenkampstraße gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten zuvor ein Klirren gehört und eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss festgestellt. Durch diese ...

