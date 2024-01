Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenkampstraße, die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat.

Am 04. Januar wurde die Polizei gegen 05:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenkampstraße gerufen. Die Bewohner des Hauses hatten zuvor ein Klirren gehört und eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss festgestellt.

Durch diese konnte der Täter in den Wohnraum gelangen und eine Geldbörse entwenden, bevor er gestört wurde und fliehen konnte. Bereits eine Stunde zuvor war im Nahbereich eine männliche Person mit einem Fahrrad und einer dunklen Jacke aufgefallen, die eventuell im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen. (18603)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell