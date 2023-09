Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

VOLPRIEHAUSEN, (go), B 241, Freitag, der 01.09.2023, 22:50 Uhr. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde an dem PKW eines 24 jährigen aus Holzminden ein Unfallschaden festgestellt. Der 24 jährige Fahrer hatte zuvor eine Leitplanke beschädigt und entfernte sich, ohne das der Polizei mitzuteilen. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1600 Euro.

