Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendliche sexuell belästigt und verletzt; Verkehrsunfälle; Mutmaßliche Fahrraddiebe; Überfall auf Tankstelle; Zeugensuche zu Vorfall in Wohngebiet

Jugendliche sexuell belästigt und verletzt (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche sind am Donnerstag sexuell belästigt und verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr hielt sich eine 17-Jährige vor einem Gebäude in der Hermann-Ehlers-Straße auf, als sie von einem Unbekannten verbal belästigt, unsittlich angefasst und zu Boden gestoßen wurde. Anschließend trat der Kriminelle auf die 17-Jährige ein. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Täter, der nach derzeitigem Kenntnisstand auch das Mobiltelefon der Jugendlichen geraubt hatte, flüchtete anschließend mit einem wohl dunkelgrünen E-Bike in Richtung Stadion Kreuzeiche. Er ist circa 180 bis 185 Zentimeter groß, ungefähr 20 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er hat längere, nach oben stehende Haare, ähnlich eines Irokesenschnitts, und war mit einem grün-grauen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Gegen 18.30 Uhr wurde eine 16-Jährige in der Eisenbahnstraße in Betzingen von einem Unbekannten angegangen. Der Täter, der zunächst mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war und dann angehalten hatte, ergriff die Jugendliche unsittlich und versetzte ihr einen Schlag, worauf die 16-Jährige zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen für die Versorgung ihrer erlittenen Verletzungen musste nicht angefordert werden. Der Kriminelle war beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen mit seinem älteren, grau-schwarzen Fahrrad bereits in Richtung Industriegebiet West geflüchtet. Der Gesuchte ist circa 20 Jahre alt, ungefähr 160 bis 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare und war mit einem grauen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

Zeugen, die eine der beiden Taten beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie mit einem Fall vom 11.07.2024 besteht, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5821841). (mr)

Pfullingen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Gönninger Straße musste eine 26 Jahre alte Autofahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit einem BMW auf der Gönninger Straße in Richtung Pfullingen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sie kurz vor der Einmündung zur Talackerstraße zum Überholen einer vorausfahrenden Fahrzeugkolonne an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 34-Jährigen, der von der Talackerstraße aus nach rechts in die Gönninger Straße einfuhr. Beide Unfallbeteilige blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, die 26-Jährige wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Gönninger Straße bis kurz vor 10.30 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Neuhausen/Fildern (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Rupert-Mayer-Straße ereignet hat. Eine 34-Jährige befuhr gegen sieben Uhr mit einem Audi die Rupert-Mayer-Straße. Ersten Erkenntnissen nach prallte sie dabei im Bereich der Einmündung zum Räderäckerweg infolge eines Sekundenschlafs mit dem Wagen gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten VW. Die 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (rd)

Nürtingen/Unterensingen (ES): Heu angezündet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen noch unbekannten Täter, nachdem dieser in der Nacht zum Freitag, zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, im Bereich der angrenzenden Wiesen in der Weiherstraße gleich an zwei unterschiedlichen Stellen Heu angezündet hatte. Die Brände waren durch Zeugen gemeldet worden, woraufhin Feuerwehr und Polizei zur Einsatzstelle ausrückten. Die Feuerwehrkräfte konnten die Brandstellen zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten. (gj)

Esslingen (ES): Mutmaßlicher gewerbsmäßiger Diebstahl von Fahrrädern aufgedeckt

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen vier mutmaßliche Diebe, die in der Nacht auf Freitag (19.07.2024) in Esslingen vorläufig festgenommen werden konnten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 17-Jährige, einen 21-Jährigen und einen 23-Jährigen aus den Landreisen Esslingen, Ludwigsburg und Greiz (Thüringen). Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei durch die Anzeigenerstattung eines Geschädigten, der sein Fahrrad am frühen Freitagmorgen als gestohlen gemeldet hatte. Im Zuge der sofortigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Quartett noch in Tatortnähe angetroffen werden. Im Bereich eines von den Personen genutzten Fahrzeugs fanden und beschlagnahmten die Beamten vier hochwertige Fahrräder, die zuvor offenbar gestohlen worden waren. Ein Teil der Fahrräder konnte bereits den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen, die alle einen festen Wohnsitz haben, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (gj)

Neuffen (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt

Ein 54-Jähriger, der am Donnerstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, mit seiner BMW auf der L 1250, Neuffener Steige, unterwegs war, ist aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Durch den Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er nachfolgend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Ostfildern (ES): Zu schnell in die Kurve und gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L1204 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 23.30 Uhr, gewesen sein. Dabei fuhr eine 17-jährige Krad-Lenkerin mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Piaggio von Ostfildern in Richtung Neuhausen, als sie von der L1204 in die K1269 abbiegen wollte, zu Fall kam und sich Verletzungen unbekannten Ausmaßes zuzog. Die verletzte Lenkerin wurde von Angehörigen in eine Klinik gebracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Dachstuhl in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, in die Kirchheimer Straße ausgerückt. An einem dortigen Wohn- und Geschäftsgebäude war im Bereich des Dachstuhls aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen waren bereits deutliche Flammen sichtbar. Gegen 14.40 Uhr konnte der Brand durch die Feuerwehr größtenteils gelöscht werden, wobei der überwiegende Teil des Dachstuhls den Flammen bereits zum Opfer gefallen war. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand im Bereich einer Photovoltaik-Anlage ausgebrochen sein. Der Sachschaden an dem Gebäude dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. (mr)

Mössingen (TÜ): Überfall auf Tankstelle (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Bahnhofstraße ist am Freitagmittag überfallen worden. Gegen 13.15 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete und schwarz maskierte Mann den Verkaufsraum und forderte von einem Angestellten die Aushändigung von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchtete der Kriminelle anschließend zu Fuß in Richtung Karl-Jaggy-Straße. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Körperlich verletzt wurde der Angestellte nicht. Der Täter, der Deutsch ohne Akzent sprach, ist circa 180 Zentimeter groß und war mit einer blauen Jeanshose, einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem auf der linken Brust sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Vorfall in Wohngebiet gesucht

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf einem Fußweg zwischen der Saint-Claude-Straße und dem Wendelinusweg ereignet haben soll. Eine Achtjährige war zu diesem Zeitpunkt auf dem Fußweg unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einem etwa 50 Jahre alten, rund 170 Zentimeter großen Mann mit Falten an den Armen von hinten umarmt worden sein soll. Dieser hatte zuvor auf einer angrenzenden Wiese gestanden und geraucht. In der Folge soll das Mädchen dem Unbekannten in den Bauch geschlagen haben, worauf dieser in die Knie ging und das Kind davonrennen konnte. Verletzungen waren bei der Achtjährigen, die laut "Feuer" gerufen haben soll, nicht erkennbar. Wenige Stunden nach der Tat erstatteten die Eltern des Kindes Anzeige. Die bisherigen Ermittlungen, wie die Befragung weiterer Zeugen oder der Nachbarschaft, erbrachten bislang keine weiteren Hinweise oder Erkenntnisse. Weitere Meldungen über entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gingen nicht ein. Zeugen, die das Mädchen am Dienstagabend gesehen, es möglichweise rufen gehört haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, der mit schwarzen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein soll, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Kriminalkommissariat Tübingen zu melden. (rd)

