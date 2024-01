Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Stralsunder Raumausstattergeschäft

Stralsund (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Einbruchsdiebstahls in die Räumlichkeiten eines Geschäftes für Raumausstattungen in der Stralsunder Altstadt aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum vom 23.01.2024, 17:00 Uhr - 24.01.2024 08:30 Uhr gewaltsam Zugang in das Geschäft in der Heilgeiststraße, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf über eintausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0), jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Tipps für mehr Sicherheit im Haus oder Firmen gibt unsere Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund. Sie erreichen unseren Berater Herrn Tolksdorf für eine Terminvereinbarung unter sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de oder telefonisch unter 03831/245-238. Alternativ können Sie die Beratungsstelle auch im Frankendamm 21 in Stralsund aufsuchen. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch wünschenswert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell