Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Damenrad gestohlen

Bild-Infos

Download

Schüttorf (ots)

Am Montag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad, das an der Bushaltestelle in Höhe der Stadtwerke an der Quendorfer Straße in Schüttorf abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein silbernes Damenrad der Marke "Conway" mit einem Fahrradkorb. An dem schwarzen Fahrradkorb ist eine auffällige Blumenkette befestigt (siehe Bild). Zudem befand sich ein Fahrradhelm am Rad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell