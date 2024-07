Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Jugendliche belästigt, Unfälle, Polizisten angegriffen

Reutlingen (ots)

Handfeste Auseinandersetzung im Straßenverkehr

In der Tübinger Straße kam es Samstag um 17.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Pedelecfahrer und einem 62-jährigen Pkw-Lenker. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand zog der Pedelecfahrer plötzlich in die Fahrbahnmitte worauf der Pkw-Lenker ausweichen musste. An der nächsten Kreuzung versuchte dann der Pkw-Lenker den Pedelecfahrer vom Rad zu ziehen. Dies misslang und der Pkw-Lenker wurde mehrfach beleidigt. Der Pedelecfahrer fuhr daraufhin in die Benzstraße, filmte den Pkw-Lenker und beleidigte diesen weiter. Dort wurde er durch den Pkw-Lenker geschnitten und vom Fahrrad gerissen. In diesem Bereich kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Nachdem die Parteien voneinander abgelassen hatten, entfernte sich der Pedelecfahrer mit weiteren Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung Stadtmitte. Hierbei wurde ebenfalls die 59-jährige Beifahrerin im Pkw beleidigt. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und begaben sich im Anschluss selbstständig zur medizinischen Untersuchung. Der am Pedelec entstandene Sachschaden kann nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Reutlingen (RT): Erneut Jugendliche sexuell belästigt

Zu einem erneuten Vorfall der sexuellen Belästigung und Körperverletzung ist es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr in der Alteburgstraße gekommen. Wie schon in den vergangenen Tagen näherte sich eine männliche Person einer 16-Jährigen und berührte sie unsittlich. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte der 16-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend zu Fuß. Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen circa 170 bis 180 Zentimeter großen, schlanken Mann handeln, der im Alter von 20 bis 25 Jahren war und kurze, braune Haare hatte. Zudem hatte er eine auffällige Zahnlücke zwischen den Frontzähnen. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes kurzes T-Shirt und eine kurze Hose. Ein Tatzusammenhang zu den bereits bei der Polizei angezeigten Übergriffen vom 19. sowie vom 20.07.2024 dürfte bestehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Tel.: 07121/942-3333 entgegen.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Samstag, gegen 21.35 Uhr, ist es auf der Sulzgrieser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein dreijähriges Kind verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem VW Golf die Sulzgrieser Straße in aufsteigende Fahrtrichtung. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 73 rannte unvermittelt hinter einem geparkten Pkw der Dreijährige auf die Fahrbahn und stieß dort nach kurzer Strecke gegen den vorderen linken Radkasten des VW. Im weiteren Verlauf stürzte der Junge auf die Fahrbahn und zog sich eine Platzwunde zu und wurde leicht verletzt. Er wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

Esslingen (ES): Mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr in der Wielandstraße verunglückt und schwer verletzt worden. Der Radfahrer fiel kurz zuvor einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf und sollte daraufhin kontrolliert werden. Anstatt jedoch anzuhalten bog der Radfahrer plötzlich ab und fuhr eine Treppe hinunter. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da der 18-Jährige mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Esslingen (ES): Bei Anzeigenaufnahme im Freibad nach Polizeibeamtin geschlagen

Kurz vor Betriebsschluss wollte am Samstagabend gegen 20.00 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Sohn im Neckarfreibad die Dusche betreten. Nachdem ein anderer Mann, ebenfalls 43 Jahre, offensichtlich in aggressiver und provozierender Weise den Weg versperrte, kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, Bedrohungen und Beleidigungen. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 43jährige Provokateur zusehends aggressiver und versuchte plötzlich eine 28-jährige Polizeibeamtin mit der Faust zu attackieren. Reflexartig konnte sie den Angriff abwehren und ihr gelang es, zusammen mit einem weiteren Kollegen, den Aggressor zu Boden zu bringen und ihn vorläufig festzunehmen. Gegen die beiden Kontrahenten hat das Polizeirevier Esslingen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Esslingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung in einer Autowerkstatt

Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Einsatzkräften kam es am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Fritz-Müller-Straße, nachdem eine größere Auseinandersetzung gemeldet wurde. In einer Autowerkstatt gerieten zwei Brüder, im Alter von 27 und 35 Jahren, mit mehreren Mitarbeitern der Werkstatt aufgrund Meinungsverschiedenheiten wegen einer Reparaturrechnung in Streit. In Folge dessen kam es zu einer Schlägerei unter den Beteiligten. Erst nach dem Eintreffen starker Polizeikräfte konnten die Beteiligten getrennt und die Situation beruhigt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Polizisten angegriffen und beleidigt

Am Samstagnachmittag ist es in Filderstadt in der Steinbeisstraße nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter fünf Männern zu einem tätlichen Angriff und zu Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen. Gegen 15.30 Uhr versuchten mehrere Polizisten die Streithähne zu trennen und die Personalien der Beteiligten zu erheben. In Zuge dessen verweigerten zwei Beschuldigte (36 und 43 Jahre) den polizeilichen Weisungen Folge zu leisten. Der 36-Jährige beleidigte die agierenden Polizisten auf nicht zitierbare Art und Weise. Des Weiteren schlug und tritt er nach fünf Polizeibeamten, wobei glücklicherweise alle ihren Dienst fortsetzen konnten. Der 43-Jährige wollte sich durch Entreißen den Maßnahmen entziehen und sperrte sich vehement gegen die Polizisten. Nachdem weitere Kräfte eintrafen konnten die polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt werden. Ein Beteiligter verlor zwei Zähne - wobei er eine ärztliche Versorgung in der Gewahrsamszelle ablehnte.

Tübingen (TÜ): Nachträglich verstorbener Unfallbeteiligter

Nach einem schweren Verkehrsunfall vom 25.06.2024 unter Beteiligung eines Pedeleclenkers (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5809996), bei dem ein 81-jähriger Pedeleclenker nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden ist, ist dieser am Samstagnachmittag an seinen Verletzungen verstorben.

Ofterdingen (TÜ): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Am Samstagnachmittag ist es um 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Tübinger Straße von Dußlingen kommend in Richtung Balingen. Er geriet vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrspur, streifte dort ein entgegenkommendes Wohnmobil und prallte frontal gegen einen Kleintransporter. In der Folge kam es noch zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und einem dahinterfahrenden BMW. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße halbseitig gesperrt werden. Der Mercedesfahrer wurde zur Untersuchung und weiteren Abklärungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 73.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Sexuelle Belästigung

Am Samstag, gegen 14.40 Uhr, ist es im Hallenbad Ebingen zu einer sexuellen Belästigung eines Badegastes gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befand sich eine 61-jährige Frau im Schwimmbecken, als ein 17-jähriger Jugendlicher auf sie zu schwamm. Als er auf ihrer Höhe war, fasste er der Frau ans Gesäß und kniff sie. Die umgehend hinzugezogenen Beamten konnten den jungen Mann noch im Hallenbad ermitteln und feststellen. Die Frau erstattete nachfolgend Anzeige wegen sexueller Belästigung.

