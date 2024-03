POL-GI: Kriminalpolizei sucht weitere Geschädigte - Folgemeldung zu: Verdacht des Spendenbetrugs

Gießen (ots) - Hungen: Einbrüche Gleich zweimal kam es am Donnerstag (21.3.2024) in der Römerstraße zu Einbrüchen. In einem Fall blieb es beim Versuch, der unbekannte Einbrecher schob zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr einen Rollladen hoch und machte sich an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen. Dieses hielt dem Versuch jedoch stand, der Einbrecher flüchtete unerkannt. Wenige Häuser weiter gelangte ein ...

