POL-GI: Einbrüche + 12-Jährigen verletzt + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Hungen: Einbrüche

Gleich zweimal kam es am Donnerstag (21.3.2024) in der Römerstraße zu Einbrüchen. In einem Fall blieb es beim Versuch, der unbekannte Einbrecher schob zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr einen Rollladen hoch und machte sich an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen. Dieses hielt dem Versuch jedoch stand, der Einbrecher flüchtete unerkannt.

Wenige Häuser weiter gelangte ein Unbekannter in die Räume eines weiteren Einfamilienhauses. Dazu brach er zwischen 19.10 Uhr und 22.15 Uhr eine Terrassentür auf. Mit erbeutetem Schuck entkam der Kriminelle unerkannt. Ob die Fälle zusammenhängen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat in der Römerstraße etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: 12-Jährigen verletzt

In der Schillerstraße kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Vorfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Mann soll 13.45 Uhr einen 12-Jährigen an der Ecke zum Asterweg im Vorbeigehen plötzlich und grundlos zu Boden gestoßen haben. Der Junge fiel dadurch hin und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Er hatte eine schmale Figur, kurze graue Haare und einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er ein dunkelgrünes Hemd und eine graue Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Eine 70-jährige Fußgängerin erlitt bei einem Unfall leichte Verletzungen. Sie lief am Montag (20.3.2024) gegen 21 Uhr den Martha-Mendel-Weg von der Philosophenstraße in Richtung Struckmühle. Von hinten fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer vorbei, es kam zum Kontakt. Dabei stürzte die 70-Jährige, der nicht näher beschriebene Fahrradfahrer fuhr einfach weiter, statt sich um die Frau zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Mercedes angefahren

Auf einem Parkplatz der Universität parkte ein Mercedes-Fahrer am Donnerstag (21.3.2024). Die C-Klasse stand zwischen 8.40 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Gelände in der Otto-Behagel-Straße. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter gegen das Heck des Autos und anschließend einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Audi gestreift

Einen im Wartweg geparkten A 6 streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Dienstag (19.3.2024), 17 Uhr und Donnerstag, 20 Uhr. Der Audi stand in Höhe der Hausnummer 109 und wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Statt sich um den Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Buseck: Schild und Zaun umgefahren

Ein Straßenschild sowie einen Gartenzaun fuhr ein unbekannter Unfallverursacher in Großen-Buseck um. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 8.3.2024 und 11.3.2024 in der Bahnhofstraße 39. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

