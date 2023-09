POL-MA: BAB6/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Spurenwechsel - 4.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Porsche-Fahrer die Untermühlaustraße und bog dort in eine Einfahrt ein, ohne auf den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke zu achten. Dabei kollidiert er mit einem 24-jährigen VW-Fahrer, welcher durch den Aufprall in den Gegenverkehr abgewiesen wurde und seitlich mit einem 24-jährigen BMW-Fahrer kollidierte. Von diesem wurde er erneut ...

mehr