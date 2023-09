Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Aufmerksame Zeugin verhindert Ladendiebstahl

Mannheim (ots)

Eine 40-Jährige begab sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in ein Modegeschäft im Quadrat P 3 in der Mannheimer Innenstadt. Hier entwendete sie mehrere Sachen im Wert eines hohen dreistelligen Betrages aus dem Verkaufsraum. Anschließend verließ sie das Geschäft. Nach Verlassen wurde die Diebin durch eine Zeugin angesprochen und zurück in das Geschäft geführt. Dort wollte sie ihre Personalien nicht mitteilen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die 40-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell