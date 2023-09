Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub nach Streit vor Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag bemerkte ein 47-Jähriger gegen 23 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Langen Rötterstraße einen Streit zwischen zwei Personen. Er erkundigte sich kurz nach dem Grund des Streits und ging dann in das Lebensmittelgeschäft. Als er kurze Zeit später den Einkaufsmarkt verließ und in Richtung der Käfertaler Straße lief, bemerkte er einen der beiden zuvor Streitenden, welcher mit einem Bekannten ebenfalls auf der Langen Rötterstraße lief. Als auch jener ihn wiedererkannte, eilten er und sein Begleiter plötzlich auf den 47-Jährigen zu. Sie stießen und traten ihn, ließen aber schon bald von ihm ab und rannten in Richtung Pozzistraße davon. Der Angegriffene bemerkte, dass sie ihm den Geldbeutel mitsamt dem darin befindlichen Bargeld aus der Hosentasche gestohlen hatten.

Die beiden Tatverdächtigen werden als 175-180 cm groß und 20-25 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer war kräftig gebaut, hatte kurze dunkle Haare und trug einen grauen Pullover sowie eine graue Jogginghose. Auffällig war bei ihm ein Tattoo an der Wade. Sein Begleiter wird mit dunklen Haaren und einem Fünf-Tage-Bart beschrieben. Er hatte eine Tätowierung am rechten Arm haben und trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Basecap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell