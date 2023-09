Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Porsche-Fahrer die Untermühlaustraße und bog dort in eine Einfahrt ein, ohne auf den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke zu achten. Dabei kollidiert er mit einem 24-jährigen VW-Fahrer, welcher durch den Aufprall in den Gegenverkehr abgewiesen wurde und seitlich mit einem 24-jährigen BMW-Fahrer kollidierte. Von diesem wurde er erneut abgewiesen und kollidierte anschließend mit einer dahinter fahrenden 22-jährigen Mini-Fahrerin. Der verursachende Porsche-Fahrer und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt und sie konnten die Unfallstelle nach der Aufnahme mit dem Fahrzeug verlassen. Die beiden Insassen des VW und des BMW wurden alle leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Mini-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnte mit ihrem Mini die Unfallstelle wieder verlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

