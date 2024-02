LPI-J: Mit Tritt beschädigt

Jena (ots) - Für eine Beute von nicht einmal 100,- Euro richteten unbekannte Täter einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich an. Kurz vor vier Uhr am Dienstagmorgen erblickten Beamte den optischen Alarm an einer Tankstelle in der Camburger Straße. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass die Scheibe des Nachtschalters mit massiver Gewalt beschädigt wurde. Von den Tätern keine Spur. Diese hatten vorab ...

