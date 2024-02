Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

Jena (ots)

Für eine Beute von nicht einmal 100,- Euro richteten unbekannte Täter einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich an. Kurz vor vier Uhr am Dienstagmorgen erblickten Beamte den optischen Alarm an einer Tankstelle in der Camburger Straße. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass die Scheibe des Nachtschalters mit massiver Gewalt beschädigt wurde. Von den Tätern keine Spur. Diese hatten vorab einen Feuerlöscher von einem Nachbargrundstück entnommen und mit diesem die Scheibe eingeschlagen. Im Anschluss griffen die Langfinger in den Verkaufsraum und entwenden Tabakwaren von knapp einhundert Euro. Danach entfernten sie sich vom Tatort, ließen jedoch den Feuerlöscher vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

