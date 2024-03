Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Parken auf Behindertenparkplatz mit weitreichenden Konsequenzen

Freiburg (ots)

Das Parken auf einem gekennzeichneten Behindertenparkplatz dürfte am Samstagabend, 16.03.2024, in Bad Säckingen für einen Autofahrer und dessen Ehefrau strafrechtlichen Konsequenzen haben. Gegen 20:00 Uhr war der 35 Jahre alte Autofahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer auf den Parkverstoß angesprochen worden, worauf der Autofahrer mit einem Baseballschläger in der Hand Bedrohungen ausgestoßen haben soll. Die verständigte Polizei konnte den Autofahrer wieder an der Örtlichkeit antreffen, nachdem dieser mit seinem Auto ein paar Runden gedreht haben soll. Da der Verdacht aufkam, der Autofahrer könnte unter den Einfluss berauschender Mittel stehen, dieser aber jegliches Mitwirken ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Besitz einer Fahrerlaubnis dürfte der Autofahrer auch nicht sein. In dieses Einsatzgeschehen mischte sich die 32 Jahre alte Ehefrau des Autofahrers ein. Sie soll die Einsatzkräfte der Polizei beleidigt und körperlich angegriffen haben. Gegen das Ehepaar wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell