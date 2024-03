Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.03.2024, gegen 11:15 Uhr, ist auf der L 152 in Rickenbach-Willaringen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 68-jährige Motorradfahrer war einem, auf ein Grundstück einbiegenden Kleinwagen aufgefahren. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autoinsassen blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell