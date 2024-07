Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 23.07.2024, 11.48 Uhr

Reutlingen (ots)

In unserem heutigen Artikel mit der Überschrift "Vandalen unterwegs" hat sich bei der Ortsangabe ein Fehler eingeschlichen. Der Fall ereignete sich in Hechingen und nicht wie ursprünglich angegeben in Esslingen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, berichtigte Version. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Hechingen (ZAK): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine Schule in der Münzgasse ist zum wiederholten Male von Vandalen heimgesucht worden. Den ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die Täter in der Zeit von Freitagmittag, zwölf Uhr, bis Montagmorgen, acht Uhr durch Schnitzereien die Holz-Sitzgelegenheiten vor dem Gebäude der Volkshochschule und zertrampelten das Blumenbeet am Eingangsbereich. Beim entstandene Sachschaden ist von mindestens 1.000 Euro auszugehen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07471/9880-0. (gj)

