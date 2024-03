Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände // Hundestreit mit Folgen

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände

Gleich viermal wurden Müllcontainer in Brand gesetzt. Dies geschah zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend an der Hohen Steinert, der Thünenstraße, der Gutenberg- und der Kölner Straße. Täterhinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. Die Brände konnten frühzeitig gelöscht werden, es entstand Sachschaden an den Müllcontainern.

Hundestreit mit Folgen

Am Freitag um 14 Uhr kam es an einer Wiese nahe der Talstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Hund einer 62 Jahre alten Frau aus Lüdenscheid und dem Hund eines 36 - jährigen Lüdenscheiders. Nachdem die Hunde getrennt waren, machte die Dame ein Foto von dem bis dato unbekannten Hundehalter, dem dies nicht gefiel. Er beleidigte und schubste sie, so die Dame. Als diese am Boden saß, kam ein unbekannter älterer Herr vorbei und schien die Situation gesehen zu haben. Er schlug dem Hundehalter seinen Gehstock ins Gesicht, dieser wurde verletzt. Der Gehstockbesitzer entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Auf Grund der Angaben der Dame wurde ein Strafverfahren gegen den Hundehalter eingeleitet. Nach dessen Schilderungen erfolgte ein zweites Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den unbekannten Passanten. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell