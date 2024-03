POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Hemer (ots) - Griff in die Kasse Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr griff ein Unbekannter in die Kassenschublade in einem Supermarkt an der Hauptstraße und entwendete dabei Bargeld. Es gibt Videoaufzeichnungen, die Polizei Hemer bittet um Hinweise und nimmt diese unter 0237290990 entgegen. Scheibe beschädigt In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte ...

