POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Bereits am Freitagabend (26.01., 21.30 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Mozartstraße aus. In einer Wohnung kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche. Mehrere Personen waren durch leichte Rauchintoxikation betroffen. Den Erkenntnissen zufolge war ein mit ...

mehr