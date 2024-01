Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Mozartstraße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Bereits am Freitagabend (26.01., 21.30 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Mozartstraße aus. In einer Wohnung kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Küche. Mehrere Personen waren durch leichte Rauchintoxikation betroffen. Den Erkenntnissen zufolge war ein mit Speiseöl gefüllter Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte ursächlich.

Die Freiwillige Feuerwehr Steinhagen brachte den Kochtopf umgehend aus der Wohnung und hat die Räume anschließend durchlüftet. Die betroffenen Personen erhielten vor Ort durch Rettungskräfte eine Sauerstofftherapie und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell