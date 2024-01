POL-GT: Immense Beschädigungen - Zeugen für eine Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Donnerstag (25.11., 10.00 Uhr - 22.00 Uhr) wurde in ein Haus an der Sundernstraße, in der Nähe des Amtenbrinkswegs, eingebrochen. Die Täter hebelten an der Haustür, um in die Räume zu gelangen. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde Schmuck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort ...

mehr