Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Praxis

Einbruchsversuch

Diebstahl aus KFZ

Täter erwischt

Iserlohn (ots)

Einbruch in Zahnarztpraxis

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde in eine Zahnarztpraxis an der Nußbergstraße in Iserlohn eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter durch eine Terrassentür im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese dann nach Wertgegenständen, sie entwendeten Bargeld aus der Praxis. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 0237191990 entgegen.

Einbruchsversuch am Dördel

Unbekannte Täter traten von Freitag auf Samstag die Kellertür eines Wohnhauses an der Rudolfstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe und nimmt Hinweise unter 0237191990 entgegen.

Diebstahl aus Fahrzeugen

Von Donnerstag auf Freitag wurden Gegenstände aus drei Fahrzeugen im Bereich Ackenbrock entwendet. Sie standen an der Steubenstraße, Lechschotte und Ludorffstraße geparkt. In zwei Fällen wurde die Scheibe an der Seite eingeschlagen. So erging es auch dem Besitzer eines Autos an der Mendener Straße, auch hier wurden von Samstag auf Sonntag die Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und nimmt Hinweise unter 0237191990 entgegen.

Tatverdächtigen nach Diebstahl erwischt

Einer 89 - jährigen Iserlohnerin wurde am Samstagmittag in einem Geschäft an der Friedrichstraße die Handtasche aus dem Rollator entwendet. Sie bemerkte dies und rief die Polizei, auch eine Personenbeschreibung konnte erfolgen. Auf Grund der Beschreibung wurden die Beamten am Theodor-Heuss-Ring auf einen 24 - jährigen Hemeraner aufmerksam, er wurde kontrolliert. Es konnte bei ihm scheinbar entwendetes Bargeld und eine EC -Karte aufgefunden werden. Er gestand den Diebstahl und führte die Beamten zu der zuvor weggeworfenen Handtasche in der Nähe, welche der Seniorin wurde ausgehändigt werden konnte. Er wurde zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zur Polizeiwache verbracht, wo die Kriminalpolizei weitere Maßnahmen durchführte und prüfte. Er wurde im Laufe des Tages wieder entlassen. (lubo)

